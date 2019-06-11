С 10 июня в Беларуси установлен новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты заработной платы.

Об этом сообщила пресс-служба Минтруда и соцзащиты Беларуси.

Теперь при расчете средств, которые подлежат перечислению вне очереди на погашение долга по зарплате, наниматели обязаны бронировать в расчете на одного сотрудника 376,25 белорусского рубля.

В Минтруда пояснили, что по действующему законодательству с нанимателей, которые имеют задолженность по зарплате, в бесспорном порядке удерживают 1,5 размера бюджета прожиточного минимума (БПМ) для трудоспособного населения с учетом индекса потребительских цен (на каждого сотрудника) и коэффициентов повышения тарифных ставок.

Как сообщает Белстат, в мае индекс потребительских цен составил 100,3 % к апрелю. БМП, скорректированный на майский индекс потребительских цен, – 250,83 бел. руб.

Таким образом, 1,5 БМП составляет 376,25 бел. руб.