Силовики нагрянули к оператору сети «5 элемент»

«С самого утра поднялся кипиш в офисе. Были маски-шоу. Мало кто понял, что происходит. Силовики продолжают находиться в офисе», — сказал источник.

«Ничего экстраординарного пока не происходит. Никто не задержан, никаких обвинений не предъявлено, изымаются документы по некоторым контрагентам для проверки. Офис компании и все магазины работают в штатном режиме», — пояснили в «Патио».

Получить оперативный комментарий в силовых ведомствах пока не удалось.

Стоит сказать, что в истории «Патио» есть примеры, когда ей приходилось отражать претензии контролирующих органов. В декабре 2014 года Минторг приостановил работу 3 магазинов сети «5 элемент» из-за нарушений законодательства о торговле. Одна из ключевых претензий — недостаточное количество товаров белорусского производства.

Тогдашний помощник президента, а нынче первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков назвал «неуклюжими» действия Минторга против «5 элемента». «Всем сейчас тяжело, вы знаете, какая ситуация. Но вместо того чтобы решить вопросы в режиме диалога, мы размахиваем дубиной», — сказал Рыженков.

«5 элемент» является партнером федераций футбола, тенниса и баскетбола. А один из учредителей ритейлера Андрей Балабин (№ 68 в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов по версии «Ежедневника») — заместителем Рыженкова в федерации баскетбола. В настоящее время сеть насчитывает более 50 магазинов бытовой техники и электроники. Балабин недоступен для комментариев.