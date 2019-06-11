Лидер белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин объяснил «Народной Воле», почему не ушел с поста председателя и не уступил свое кресло молодому лидеру.

– Я этих молодых зову к себе! – говорит Сергей Калякин. – Пускай приходят, я дам работу, полномочия. Некоторые просто думают, что у меня тут медом намазано и зарплата в несколько раз выше средней по стране.

На съезде многие выступали и говорили: да, было бы отлично, если бы мы могли председателю партии заплатить среднюю зарплату в 1000 рублей. Тогда можно было бы говорить и о молодых лидерах. Но сегодня этому молодому человеку нужно думать, как кормить семью, строить квартиру. А у нас главный бухгалтер – единственный, кто получает зарплату. Все остальные – к сожалению, нет.

Некоторые сравнивают президентский пост со всеми его возможностями, привилегиями и зарплатой с должностью председателя оппозиционной партии. Пожалуйста, приходите: дадим руководящую работу и полномочия!

Только вот много ли молодых людей согласятся работать на таких условиях?

Я примерно представлял, каким будет исход съезда, что меня переизберут. Но я очень доволен, что в нашей партии есть человек, который со временем может меня заменить. Из 139 присутствующих на съезде человек за Алексея Елисеева проголосовало 40. Я эти голоса у себя не отнимаю, потому что многие голосовали за него, чтобы поддержать. Тут не было такого противостояния – или я, или он. Но мы просто реалисты и прекрасно понимаем, в каком мире живем…