Самая дорогая картина мира. Стало известно, где находится пропавший шедевр Леонардо да Винчи

В последнее время в кругу миллиардеров наметилась тенденция выставлять великие произведения искусства на суперяхтах.

Стало известно, что самая дорогая картина мира — шедевр Леонардо да Винчи Спаситель мира (Salvator Mundi) находится на суперяхте крон-принца Саудовской Аравии Моххамеда бин Салмана.

Местонахождения картины с момента продажи ее на аукционе Christie’s за рекордную сумму — $450 млн в Нью-Йорке в 2017 году долгое время оставалось неизвестным. О том, где находится картина, сообщило издание Artnet со ссылкой на представителей, принимавших участие в транспортировке работы. Они сообщили, что работа была перемещена среди ночи на самолете MBS на яхту Serena.

В сентябре прошлого года картина должна была быть выставлена на выставке в парижском Лувре. Но за несколько недель до выставки, ее открытие было перенесено, а потом и вовсе отменено. Посольства Саудовской Аравии в Лондоне и Вашингтоне не ответили на просьбу прокомментировать местонахождение картины, как и пресс-служба Christie’s.

Издание The Guardian отмечает, что выставлять произведения искусства на своих супер яхтах становится традицией среди миллиардеров. Так на суперяхте Topaz Мансура ибн Зайда аль-Нахайяна стоимостью $450 млн находятся сотни произведений искусства.

На суперяхте миллиардера Джо Льюиса Aviva стоимостью $250 млн, которая пришвартовалась в Темзе в прошлом году, на нижней палубе обнаружили Триптих Фрэнсиса Бэкона. Кроме того, известно, что Джо Льюис обладает одной из самых крупных частных коллекций произведений искусства в мире. В ней находятся картины Дега, Люсьена Фрейда, Климта, Модильяни, Матисса и Пикассо и др.