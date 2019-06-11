Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал активнее развивать в республике овцеводство. Отрасль он назвал перспективной, а продукцию востребованной. Кроме того, президент поделился своим опытом разведения парнокопытных.

«Посмотрите, сколько угодий у нас пустует, даже в Могилевской области. Я не говорю про там ниже на Припяти, Неман, Припять… Поймы не заняты. Иногда летишь – жалко становится пустующих земель. Где-то поближе к поймам можно строить легкие навесы и содержать этих овечек. Я в этом убедился лично. У меня их штук, наверное, 50… Раздаю людям, девать некуда. Какие там затраты? Утром пойдешь, накосишь за полчаса этой травы, отвезешь, им достаточно. На пастбищах ходят или в лесок запустил их и они там сидят в жару», – сказал Лукашенко во Дворце Независимости, согласовывая назначение руководителей местных органов власти.