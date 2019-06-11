Основатель компании Amazon и один из богатейших людей в мире Джефф Безос на конференции re:MARS опробовал роборуки Dexterous Hands, созданные британской компанией Shadow Robot.

Как пишет NEWSru.com со ссылкой на Ferra, манипуляторы, имитирующие человеческие ладони, имеют 129 встроенных датчиков, отслеживающих самые разные параметры, и способны совершать 24 типа движений. На конференции их совместили с тактильными датчиками BioTac компании SynTouch, которые позволяют удаленно управлять манипуляторами при помощи перчаток HaptX.

Судя по небольшому видеоролику, опубликованному на YouTube-канале издания Eureka!, при помощи роборук Безос смог аккуратно положить пластиковый стаканчик поверх стопки стаканчиков, переложить игрушечный мячик из руки в руку, а затем отдать его другому человеку. В конце Безос снял манипулятором верхнюю деталь игрушечной пирамидки. Затем на стол положили кубик Рубика, но его судьба осталась за кадром.

По словам управляющего директора Shadow Robot Ричарда Уолкера, разработка среди прочего может найти применение в сферах, связанных с опасными условиями труда. Например, роборуки можно использовать при работе в зонах с повышенным уровнем радиации.