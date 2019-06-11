Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что принято решение об освобождении журналиста «Медузы» Ивана Голунова от ответственности.

По словам главы МВД, основанием для решения стала недоказанность его участия в преступлении, пишет Росбалт.

Журналист уже сегодня будет отпущен на свободу. При этом полицейские, задержавшие Голунова, отстранены от работы на период проверки. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД России направлены в СКР.

Как сообщалось ранее, сотрудники УВД по ЗАО г. Москвы задержали Ивана Голунова 6 июня на Цветном бульваре. По версии следствия, при себе у него, а также в снимаемой им квартире были обнаружены пакетики с «белым веществом». Журналисту были предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Голунов категорически отрицал вину и настаивал на том, что никогда не употреблял наркотики, а найденные могли быть ему подброшены. Экспертиза не нашла следов наркотических веществ в анализах Голунова и в смывах с его рук.

Редакция «Медузы» связала преследование журналиста с его профессиональной деятельностью. Голунов заявил, что получал угрозы в связи со своими материалами. Задержание обозревателя «Медузы» вызвало широкий протест в обществе.