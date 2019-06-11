Иван Голунов. Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что принято решение об освобождении журналиста «Медузы» Ивана Голунова от ответственности.

По словам главы МВД, основанием для решения стала недоказанность его участия в преступлении, пишет Росбалт.

Журналист уже сегодня будет отпущен на свободу. При этом полицейские, задержавшие Голунова, отстранены от работы на период проверки. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД России направлены в СКР.

Как сообщалось ранее, сотрудники УВД по ЗАО г. Москвы задержали Ивана Голунова 6 июня на Цветном бульваре. По версии следствия, при себе у него, а также в снимаемой им квартире были обнаружены пакетики с «белым веществом». Журналисту были предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Голунов категорически отрицал вину и настаивал на том, что никогда не употреблял наркотики, а найденные могли быть ему подброшены. Экспертиза не нашла следов наркотических веществ в анализах Голунова и в смывах с его рук.

Редакция «Медузы» связала преследование журналиста с его профессиональной деятельностью. Голунов заявил, что получал угрозы в связи со своими материалами. Задержание обозревателя «Медузы» вызвало широкий протест в обществе.

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