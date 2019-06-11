Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета РБ по подозрению в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.339 УК задержан 32-летний не работающий, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершения хищений из автомобилей, могилевчанин.

— Как установлено в ходе расследования, в течении пяти дней (с 28 мая по 1 июня) мужчина из хулиганских побуждений повредил более 35 автомобилей на территории областного центра и Могилевского района, — рассказал следователь по особо важным делам Могилевского межрайонного отдела СК Виталий Парамошкин. — В ночное время он катался на велосипеде, а проезжая по дворовым территориям многоэтажек при помощи найденных тротуарных камней и иных предметов разбивал стекла, боковые зеркала и наносил иные повреждения кузовам автомобилей.

В настоящее время Могилевским межрайонным отделом СК допрошены подозреваемый, свидетели и потерпевшие, проведена проверка показаний на месте с участием подозреваемого и его опознание, назначен и проведен ряд экспертиз, иные следственные действия. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения.