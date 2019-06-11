Этот трофей стал 30-м в карьере португальского форварда.

Джорджина Родригес, девушка форварда итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, горячо поздравила возлюбленного после победы национальной команды в Кубке Наций. В финале португальцы обыграли голландцев (1:0). Счастливая Джорджина не смогла сдержать эмоций:

«Любовь всей моей жизни! Поздравляю тебя с очередным достижением в карьере. Ты лучший!» — написала она в своем Instagram.

В карьере португальского форварда победа в Кубке Наций — 30-й трофей. Помимо него, три года назад Криштиану в составе национальной сбоной стал чемпионом Европы.

На клубном уровне сезон-2018/2019 у звезды футбола тоже получился на все сто: в составе туринского «Ювентуса» Роналду выиграл первенство Италии и Суперкубок страны.

Знакомство Криштиану с 24-летней Джорджиной Родригес произошло в бутике Gucci, где она работала продавцом-консультантом. После этого они встретились на мероприятии другого бренда и больше не расставались. СМИ пишут о скорой свадьбе Криштиану и Джорджины, однако пара пока не торопит события.