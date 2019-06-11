От качества кровообращения в ногах напрямую зависят их здоровье и красота, ведь кровь несет к тканям питательные вещества. Их недостаточное поступление приводит

к возникновению болезней и увяданию кожи. Предотвратить подобное может каждый, следуя простым советам.

Следите за собой

То, как вы сидите, стоите, какую обувь или одежду носите, сильно влияет на циркуляцию крови в ногах. Предотвратить нарушения нетрудно, главное – обнаружить свои вредные привычки и планомерно от них избавляться.

Нет долгому и неподвижному сидению или стоянию. Каждый час нужно хотя бы на несколько минут отвлекаться от рабочих дел и двигаться. Сходите выпить стакан воды, подойдите к окну, спуститесь на пару этажей вниз и снова поднимитесь – все что угодно, только двигайтесь.

Скрещенные ноги – это красиво, но препятствует свободному кровообращению. Лучше всего сидеть со слегка расставленными ногами так, чтобы ступни полностью касались пола. В идеальном варианте стоит ставить их на подставку высотой 15–30 сантиметров.

Физкультуре – да! Даже 5 минут в день, уделенные упражнениям на мышцы нижних конечностей, станут прекрасной профилактикой возникновения нарушений кровообращения. А получасовая пешая прогулка в умеренном темпе надолго сохранит здоровье ног.

Красивая, но неудобная обувь – только для особых случаев. На каждый день лучше выбирать туфли на низком каблуке с хорошей амортизацией, кроссовки, мокасины и т.д. Если же это кажется вам невозможным, наденьте обувь на танкетке.

Компрессионное белье – мощная профилактика нарушений кровообращения. Специальные колготки и чулки продаются в аптеках и внешне похожи на обычные, но они обеспечивают максимально эффективное питание тканей и перераспределяют нагрузку кровеносного потока, защищая расширенные вены от еще большего повреждения.

Но выбор размера такого белья стоит доверить профессионалу – врачу-флебологу.

Курить действительно вредно. Регулярное поступление никотина приводит к развитию заболеваний периферических сосудов и снижению их эластичности, в результате интенсивность кровообращения сильно снижается.

Разнообразьте питание правильно

Ежедневное употребление определенных продуктов и биологических добавок на их основе способно положительно влиять на циркуляцию крови в ногах. Это:

• чай из березовой коры, можно с добавлением имбиря;

• кайенский перец, можно добавлять в пищу или чай;

• омега-3 жирные кислоты в виде натуральных продуктов.

Потребление соли, напротив, стоит снизить. Натрия хлорид в больших количествах провоцирует задерживание в организме жидкости, что отрицательно сказывается на венозном давлении. Стоит отказаться от снеков, полуфабрикатов, еды на вынос и отдать предпочтение домашней кухне.

Не игнорируйте симптомы проблем, обращайтесь к врачам вовремя

Не всегда внесение корректив в привычный образ жизни способствует налаживанию кровообращения. Несмотря ни на что, могут сохраняться:

• чувство покалывания, пульсации или жжения в ногах;

• онемение;

• спазмы мышц;

• боль разной степени интенсивности.

В таких ситуациях требуется помощь специалиста. Лишний вес – также проблема, негативно влияющая на кровообращение. Если с ней не получается справиться самостоятельно, не стесняйтесь получить консультацию диетолога.