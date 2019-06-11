Сегодня Александр Лукашенко назначил на должность министра здравоохранения Владимира Караника – главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера.

Новость – если не сенсационная, то по крайней мере неожиданная.

Валерий Малашко – уже экс-министр здравоохранения – руководил медицинским ведомством всего 2,5 года, причем был назначен на эту должность, пробыв полтора месяца министром труда и соцзащиты. То есть на него возлагались определенные надежды. К тому же у Малашко за плечами был и врачебный опыт, и административный, до министерского кресла он поработал начальником управления здравоохранения Могилевского облисполкома, заместителем председателя Могилевского облисполком

Но, видимо, коррупционный скандал в сфере медицины, который в прошлом году вскрыл КГБ и который теперь тема №1 во всех СМИ (суды над чиновниками от медицины и медиками идут в разных судах страны с января этого года), а также тот факт, что задержания в медицине продолжались и при Малашко (за взятки были задержаны начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская, гендиректор холдинга «Белфармпром» Валерий Шевчук, возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделом анестезиологии и реанимации РНПЦ трансплантации органов и тканей, лауреата Госпремии Беларуси Александра Дзядзько), не могли не отразиться на карьере главы медицинского ведомства. Да и сам Валерий Малашко мало чем себя проявил на этой должности. Не раз Александр Лукашенко грозился его уволить с поста министра.

И в последнее время слухи об отставке Валерия Млашко периодически возникали в медицинском сообществе. И даже назывались возможные кандидатуры на этот пост. Виктор Сиренко, ныне член Совета Республики, в 2010 году – главврач Больницы скорой медицинской помощи, откуда в ночь после президентских выборов 19 декабря с его согласия силовики на одеялах вынесли избитого кандидата в президенты Владимира Некляева. Людмила Макарина-Кибак – депутат Палаты представителей, бывший директор РНПЦ оториноларингологии. Фамилия Караника в этом списке не фигурировала.

– Вчера по клинике такие слухи начали ходить, – рассказывает нам сотрудник Минского городского клинического онкологического диспансера. – Причем пришли они из РНПЦ онкологии. Но сегодня Владимир Степанович провел пятиминутку. Все было как обычно.

Мое мнение: медицина получила очень умного и грамотного министра, с широким мировоззрением, который понимает, что надо делать. Именно при Каранике и Минский онкодиспансер стал ведущим медицинским учреждением страны, здесь сегодня сконцентрированы лучшие медицинские кадры, центр оснащен современнейшим оборудованием. И в этом, безусловно, огромная заслуга Владимира Караника.

Лично мне жаль, что от нас уходит такой руководитель, но зато медицина получит прекрасного министра. Весь наш диспансер в шоке.

Владимиру Каранику 46 лет, он родом из Гродно. В 1996 году окончил Гродненский государственный медицинский институт. С 1996-го по 2011 год работал на различных должностях в РНПУ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова (ранее – Научно-исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова). Его специализация – торакальная онкопатология. В 2011 году возгалвил Минский городской клинический онкологический диспансер и занимал этот пост до настоявшего времени.