Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Администрации президента разобраться с работой Белгидромета.

Соответствующее поручение глава государства озвучил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает БЕЛТА.

Касаясь положения дел в регионах, Александр Лукашенко затронул ситуацию в сфере сельского хозяйства. Он выразил надежду, что погодные условия будут способствовать высокой урожайности, в то же время заметил, что Беларуси в этом плане не всегда везет. Возникли у главы государства и вопросы к работе Белгидромета. По его мнению, эта структура не в полной мере справляется со своими обязанностями.

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен, — заявил глава государства. — Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться».