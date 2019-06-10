Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора КУП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания», сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки). Мужчина задержан. Следователями проводятся следственные действия с его участием.

«По данным следствия, в феврале текущего года мужчина принял от гражданина в качестве взятки не менее 800 долларов США за решение вопроса, входившего в его компетенцию», – сообщил Sputnik в понедельник начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

По его словам, противоправные действия должностного лица были выявлены сотрудниками милиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.