Сегодня вступает в силу указ, освобождающий малотоннажный транспорт от платы за проезд по дорогам Беларуси.

Согласно указу № 292 «О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года», транспорт общей массой не более 3,5 тонн с прицепами с 10 июня по 10 июля освобождается от платы за проезд по белорусским дорогам. В связи с этим пользоваться системой BelToll в указанный период времени владельцам малотоннажного транспорта не нужно.

Движение в обычном режиме будет восстановлено с 00:00 11 июля 2019 года.

В связи с указом списание денежных средств при проезде под станциями сбора платы производиться не будет, но звуковой сигнал устройство, установленное в автомобиле, издавать будет. Рекомендуется поместить устройство в металлизированный пакет, чтобы избежать этого.

В Беларуси за проезд по платным дорогам должны платить транспортные средства с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн, а также средства с массой не более 3,5 тонн, которые зарегистрированы за пределами ЕАЭС.