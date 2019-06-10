Президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме на вопрос о возможном объединении с Беларусью почесал глаз, поерзал ногой и выдал: «По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ. Но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались… Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет. У нас есть план строительства Союзного так называемого государства».

Присутствующие встретили заявление бурными аплодисментами. Отсутствующие, но следящие за новостями в Минске даже успокоились: Путин сказал «нет», пронесло.

Я бы успокаиваться не торопилась. Во-первых, Путин употребил слово «сегодня». Сегодня планов нет, а завтра?..

Во-вторых, когда экс-президент США Билл Клинтон, отрицая в суде свои отношения с Моникой Левински, все время трогал себя за нос, специалисты по всему миру расценили это как верный признак неискренности. Путин чешется и ерзает при ответе на вопрос о Беларуси – и это искренний ответ?..

Ладно, допустим.

Но зачем тогда он вновь и вновь вытаскивает в информационное поле миф про «один народ». «Я так считаю, я убежден», – настаивает президент России. Хотя миф про «единый народ» уже лет пятнадцать как опровергнут именно российскими учеными. Он что, после учебников в Высшей школе КГБ больше ничего не читал? Вокруг него никто ничего, кроме банковских счетов, не читает? Еще и аплодируют… Ватники!

Напомню то, что известно всем более-менее интересующимся темой про «один народ».

Монография «Русский генофонд», написанная под руководством известного российского генетика и антрополога, доктора биологических наук, профессора Елены Балановской, в свое время стала настоящим информационным взрывом. Это было первое подобное исследование, и оно оказалось сенсационным. Исследователи в пух и прах разгромили пресловутый миф о «восточных славянах» – о том, что якобы белорусы, украинцы и русские составляют группу «восточных славян». Выяснилось, что нет никакой группы и нет никаких восточных славян. Единственными славянами из этих трех народов ученые признали только нас, белорусов. Да и то не восточными, а западными. Генетически мы оказались далеки и от русских, и от украинцев, но зато очень-очень близки к полякам, а еще – чехам и словакам. Свою «близкую родню» русские исследователи нашли не у нас, а в Финляндии…

Полный текст колонки Светланы Калинкиной читайте в газете «Народная Воля» за 11 июня