Постоянно проживающих в Литве украинских и белорусских пенсионеров с 2020 года предлагают лечить бесплатно, даже если они никогда не платили здесь налог на обязательное страхование здоровья. Их здоровье будет застраховано за государственный счет, как и у литовских пенсионеров.

В Сейме Литвы прокладывают путь такие поправки к закону о страховании здоровья, подготовленные «крестьянкой» Видой Ачене, – комитет бюджета и финансов на этой неделе их поддержал. Если их примет Сейм, В бюджете понадобится предусмотреть дополнительно 690 000 евро.

В Литве сейчас проживают около 2000 украинских и белорусских пенсионеров, указал советник отдела Министерства соцзащиты Казис Рушинскас.

По словам В. Ачене, подготовить поправки ее побудил до сих пор не осуществленный договор Литвы с Украиной и Беларусью, предусматривающий, что украинцы и белорусы пенсионного возраста должны быть застрахованы обязательным страхованием здоровья, если они постоянно проживают в Литве. Сейчас закон о страховании здоровья этого не предусматривает.

Поправки могут быть актуальными, так как в Литву прибывает все больше украинцев и белорусов, в том числе врачей, которых приглашают туда на работу. Многие перевозят за собой семьи, родителей-пенсионеров и они не могут бесплатно получать медицинскую помощь.