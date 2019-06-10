В поправках предусмотрено понижение нижнего предела наказания по двум частям одной из самых обсуждаемых статей УК.

Изменения и дополнения в антинаркотическую 328-ю статью Уголовного кодекса Беларуси будут рассмотрены в Овальном зале 13 июня, правительство одобрило предложения депутатов, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Михневич .

«Правительством одобрены предложения изменить нижний предел наказания по 2-й и 3-й частям 328-й статьи. По второй части с пяти до трех лет, по третьей части — с восьми до шести лет», — сообщил Михневич Sputnik в понедельник.

По его словам, верхний предел наказания по этим частям останется прежним.

Михневич отметил: данные изменения направлены на то, чтобы применять наказание к лицам, которые первый раз предстают перед судом, а также к несовершеннолетним. Предлагаемые нормы не будут применяться к тем, кто совершает преступления повторно.

По словам председателя комиссии, применение данной нормы позволит судам применять наказание индивидуально к обвиняемым. Кроме этого, отметил собеседник Sputnik, предлагаемые поправки не повлекут за собой изменение криминогенной обстановки и не снизят выявляемость преступлений, связанных с наркотиками.

328-я статья Уголовного кодекса Беларуси является одной из самых обсуждаемых. Суды зачастую трактуют как распространение передачу запрещенного вещества от одного наркозависимого к другому. Поправки в закон были готовы еще в конце прошлого года, однако в декабре их не приняли.