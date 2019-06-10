Прямо скажем, зловещая информация о переговорах на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге по переходу Беларуси и России на единую валюту пришла на днях от главы Минэкономразвития РФ М.Орешкина. С ним за одним столом сидел наш министр экономики Д.Крутой.

Этот факт заставляет меня повториться о том, о чем я не единожды писал: ВВП Беларуси составляет 3% от ВВП России, какой резон восточному соседу вводить какую-то общую валюту? Ради чего огород городить? Всем понятно: ею, единой валютой, может быть только российский рубль. Об этом российский премьер Д.Медведев прямо намекнул в известном ультиматуме.

На наш выстраданный национальный атрибут не раз надвигалась реальная угроза. В сентябре 1993 года, после неожиданного введения Москвой российского рубля, шесть стран СНГ – Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан – договаривались о создании рублевой зоны нового типа. Не срослось. Тогда белорусский и российский премьеры В.Кебич и В.Черномырдин подписали Соглашение об объединении денежных систем государств и переходе на единое средство расчетов – российский рубль. Насколько я помню, В.Кебич заявлял, что переход Беларуси на более стабильный в то время российский рубль – его голубая мечта. Видимо он считал, что с заменой инфляционного и девальвационного белорусского рубля на более стабильную валюту России решатся многие проблемы в разваленной экономике Беларуси. Вероятно, тогда правительству и его главе было не до суверенитета. Но Россия не горела желанием брать на себя разбалансированную экономику Беларуси с большим бюджетным дефицитом. Я думаю, впоследствии, через несколько лет, московские бонзы об этом горько пожалели. А тогда, в мае 1994 года, председатель правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич провел пресс-конференцию, на которой заявил, что подписанный в Москве договор об объединении денежных систем двух стран противоречит Конституции Беларуси и он не поставит на нем свою подпись, что сыграло решающую роль в вопросе сохранения национальной валюты…

Полный текст колонки профессора, доктора экономических наук Бориса Желибы читайте в газете «Народная Воля» за 11 июня