За счет них предполагается повысить ее эффективность.

Нацбанк выступает за структурные изменения в экономике. Об этом говорится в докладе заместителя председателя правления регулятора Дмитрия Калечица, с которым он выступил на конференции в БГЭУ. Текст доклада опубликован в свежем номере журнала «Банковский вестник».

В докладе идет речь об управлении уровнем инфляции. Дмитрий Калечиц называет более сложной задачей удерживание инфляции на текущем уровне.

«Основная проблема связана со структурными ограничениями и технологическим отставанием нашей экономики, которая не в состоянии в текущих условиях генерировать рост темпом больше 1,0–2,0% без угрозы сбалансированности счета текущих операций платежного баланса, относительной устойчивости обменного курса и инфляции», говорится в докладе.

Дмитрий Калечиц отмечает, что восстановительный рост белорусской экономики закончился. Он также предупреждает, что любое монетарное стимулирование экономики будет работать на накопление инфляционного потенциала и макроэкономических дисбалансов. Отмечается высокий уровень инфляционных ожиданий.

«Поэтому необходимы структурные изменения в экономике, чтобы повысить эффективность ее работы и снизить реальные издержки производства на единицу выпуска, а также реализация мер политики по снижению и закреплению инфляционных ожиданий на цели по инфляции», говорится в докладе.

Далее Дмитрий Калечиц пишет о внедрении таргетирования инфляции. Здесь Нацбанк видит несколько задач. Первая — достижение консенсуса в понимании того, что низкая инфляция является приоритетом государственной политики и необходимым условием для устойчивого роста. Вторая — повышение прозрачности деятельности Нацбанка, третья — создание условий и инструментария для работы в новом режиме.