Министерство внутренних дел установило источники утечки служебной информации. Причастные к этому сотрудники будут уволены. Об этом заявил сегодня журналистам глава МВД Игорь Шуневич, передает БЕЛТА.

Министр ответил на вопрос о появляющихся в последнее время в медиапространстве, телеграмм-каналах служебных документах МВД. «Утечка информации — это всегда актуально. Комиссия МВД из числа сотрудников Главного управления собственной безопасности установила и источники утечки, и конкретные форму и способы передачи этой информации, подчеркиваю, служебной, не секретного толка. Мы превентивные меры уже приняли. Те, кто нарушил дисциплину и наши внутренние приказы, инструкции из числа сотрудников органов внутренних дел, установлены и будут уволены за эти нарушения», — сказал он.

Вместе с тем, по мнению Игоря Шуневича, проблема не носит системного характера. Есть случаи утечки, и они, по словам министра, даже не единичные. Руководство об этой проблеме знает и принимает меры. «С точки зрения будущих возможных рисков и угроз, меры уже приняты для того, чтобы минимизировать этот процесс. Хотя, признаюсь, это достаточно сложно сделать, учитывая развитие современных технологий передачи информации, мессенджеров и так далее», — отметил он.