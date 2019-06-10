Игорь Шуневич освобожден от должности министра внутренних дел Беларуси. Такое решение в понедельник принял Александр Лукашенко.

В понедельник во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, у Александра Лукашенко возникли вопросы к работе министерства в плане подготовки ко II Европейским играм.

После встречи с главой государства Шуневич рассказал (цитируется по БЕЛТА): «Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял».

Руководитель МВД подчеркнул, что его решение об уходе с должности является «выверенным, правильным и своевременным»:

– Пройден очень длинный и сложный путь работы в министерстве. Многое сделано. В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно — быть актуальным.

Во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, думая и о своей эффективности, считаю, что пришло время сменить род деятельности. Достаточно долго я нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился. Может, нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил главе государства, он с этим согласился… Сидеть сложа руки я точно не буду. Надеюсь быть полезным государству на любой должности.

Игорь Шуневич на посту главы МВД запомнился громкими высказываниями, от имени министерства также не раз звучали неоднозначные комментарии на различные темы, в том числе, не касающиеся непосредственно работы ведомства, напоминает TUT.BY.

Министерство внутренних дел Игорь Шуневич возглавлял 7 лет. Дольше этот пост занимал лишь Владимир Наумов, который был министром 9 лет.