Аномальная жара установилась в Беларуси, в связи с чем синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности. На 11-12 июня 2019 года в Беларуси прогнозируется до +33 градусов.

В Белгидрометцентре сообщили, что днем температура воздуха в стране может повыситься до +33 градусов, в Минске обещают +31 градус.

11 июня 2019 года ночью ожидается +19 градусов, а днем – до +31. При этом, вероятность дождя – минимальна. Ветер ожидается юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Стоит отметить, что и в последующие дни тоже будет жарко.

Специалисты напоминают, что в связи с установившейся жаркой погодой возрастает пожароопасность лесов — нужно быть осторожным с огнем.