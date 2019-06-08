Задержан председатель правления Могилевского облпотребсоюза Сергей Шуркало.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на свои источники.

Руководителя подозревают в превышении служебных полномочий и присвоении имущества.

Сергея Шуркало задержали на этой неделе. На работе его нет уже несколько дней, а исполняющим обязанности председателя правления Могилевского облпотребсоюза назначен заместитель Шуркало. Дело ведет КГБ, сообщают источники.

Получить оперативный комментарий в Комитете госбезопасности не удалось.

В области Сергея Шуркало характеризуют как профессионального руководителя, благодаря которому Могилевский облпотребсоюз занимает лидирующие позиции в Белкоопсоюзе.

Белкоопсоюз — крупный оператор торговли, его сеть насчитывает свыше восьми тысяч торговых объектов и 700 автомагазинов.