Состояние продюсера российской группы «На-На» Бари Алибасова остается тяжелым.

Об этом 8 июня агентству РИА Новости сообщили в институте скорой помощи имени Склифосовского.

Сын продюсера рассказал, что Алибасов по-прежнему остается в медикаментозном сне, но врачам удалось справиться с ожогом дыхательных путей и он дышит самостоятельно.

«Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Опасность в том, что если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все. Очень тяжело справиться с этим», — добавил он.

По его словам, к понедельнику будет понятно, пойдет ли Алибасов на поправку или же потребуются какие-то радикальные меры.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Семья продюсера собирается подать в суд на производителя средства для очистки труб.

Компания пока не комментировала ситуацию.