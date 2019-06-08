Подешевеют на 1 копейку бензин АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5.

«В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС на некоторые виды моторного топлива с 9 июня уменьшаются на 1 копейку», — отметили в пресс-службе «Белнефтехима».

Цена бензина АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5 составит 1,68 руб. Цена бензинов АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро не изменяется.

В текущем году топливо в Беларуси дорожало 15 раз, последний раз 2 июня.