В Риге во время Генеральной ассамблеи Европейского писательского совета было избрано новое руководство организации.

В состав правления впервые за время существования EWC вошла представительница Беларуси — член секретариата ОО «Союз белорусских писателей», руководитель Объединения белорусов мира «Батькивщина» Елена Маковская.

Президентом EWC выбрана немецкая писательница Нина Георге (пишет также под псевдонимами Ан Уэст, Джейн Баньоло, Нина Крамер) — автор 26 книг прозы, в том числе романа-бестселлера «Лавандовая комната», преподаватель, член совета Немецкого ПЕН-Клуба.

Европейский писательский совет — федерация 44 национальных организаций профессиональных писателей, литературных переводчиков и проектных менеджеров. Она представляет более 160 тысяч литераторов из 34 стран Европы, прежде всего из Евросоюза, а также Беларуси, Исландии, Каталонии, Норвегии, Сербии, Турции, Швейцарии и Черногории. Федерация была основана в 1977 году в Берлине под названием Европейский Писательский Конгресс. С 2010 года существует под нынешним названием со штаб-квартирой в Брюсселе, плотно сотрудничает с культурными проектами Еврокомиссии, ЮНЕСКО, Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН.

От Беларуси с 2010 года действительным членом EWC является Союз белорусских писателей. В постсоветском пространстве в Европейский писательский совет, кроме СБП, входят только литературные организации стран Балтии.