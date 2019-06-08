В нескольких водоемах Беларуси сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, и купаться в них не рекомендуется.

Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

С 1 по 7 июня специалисты центра обследовали 370 зон рекреации по всей республике и внесли предложение ограничить купание в 8 зонах рекреации и запретить купание – в двух.

Так, в Минской области запрещено купание детей и взрослых на озере «Материнское» и в водоеме агрогородка Дукора в Пуховичском районе.

В Гомельской области не стоит пускать детей в воду на пляжах «Каскад – 1», «Каскад – 2» и «Прудковский» в Центральном районе Гомеля, также ограничено купание детей на городском пляже в Калинковичах.

В Могилевской области не рекомендуется купание на пляже р. Днепр и на Гребеневском водохранилище в Могилеве, в зоне рекреации на р. Днепр в деревне Полыковичи и в пруду у деревни Вильчицы в Могилевском районе.

Как отметили в центре, на 48 из 370 обследованных зон рекреации (13 %) установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по содержанию территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора мусора, кабинок для переодевания (раздевалок) и общественных туалетов.

По результатам оценки зон рекреации выдано 37 рекомендаций для устранения выявленных недостатков, в местные исполнительные органы направлено 40 писем, в соответствующие ведомства – 17. Проведены лабораторные исследования 1034 проб воды, 77 из них показали несоответствие установленным нормам гигиены, из них 33 пробы по микробиологическим показателям, 44 пробы — по санитарно-химическим.