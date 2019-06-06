Христиане всего мира будут праздновать Вознесение Господне уже в этот четверг.

Вознесение Господне отмечают на сороковой день после Пасхи и ежегодно дата этого праздника меняется. В 2019 году Вознесение Господне выпадает на четверг, 6 июня. О том, что не стоит делать в этот день и какие существуют традиции – в материале Styler.

Вознесение Господне – это день, когда Иисус Христос вознесся на небо и открыл человечеству вход в Царство Небесное. Согласно Евангелию, Христос подарил человечеству надежду на прощение грехов и вечную жизнь, и именно поэтому Вознесение считается важным праздником для христиан всего мира.

Что нужно делать на Вознесение Господне

Приготовление к празднику начинается накануне и верующие идут в церковь, чтобы причастится и исповедоваться. На следующий день в храмах совершается торжественное богослужение, и священники облачаются в праздничные одежды.

Пост в этот день не соблюдается и принято в день Вознесения поминать умерших родителей. Для этого пекут специальное печенье в виде ступенек и посещают могилы родственников после посещения церкви. Вечером принято посещать живых родственников или принимать их у себя дома.

Девушки и женщины в старину на Вознесение собирались в доме без мужчин и жарили большую яичницу. Во время ее приготовления они читали молитвы, чтобы защитить домашний скот и посевы от беды и болезней. А по вечерам разжигали костер и водили хороводы.

Считается, что именно в этот день весна окончательно переходит в лето и после Вознесения погода окончательно становится летней.

На Вознесение Господне стоит молиться, так как в народе говорят, что господь ходит среди людей и слышит их молитвы.

Что категорически нельзя делать на Вознесение Господне



В этот день категорически нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Нельзя выносить мусор и плевать на землю. Нельзя отказывать странникам и нуждающимся, нельзя отказывать в милостыне. Нельзя ссориться с близкими.

Также нельзя произносить фразу «Христос Воскрес», так как их храмов выносят Плащаницу. Нельзя думать о плохом или вспоминать усопших дурным словом.