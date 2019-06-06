Войсковая часть подала в суд на Пружанский райисполком за негодного к службе призывника и вернула деньги, которые были потрачены на одежду, питание и боевую подготовку молодого человека.

Иск за необоснованный призыв гражданина на срочную воинскую службу рассматривал Экономический суд Брестской области.

Как сообщили в Верховном суде, суд встал на сторону войсковой части. Во время разбирательства выяснилось, что в ходе призывной кампании невролог провел осмотр призывника ненадлежащим образом, в результате чего его необоснованно признали годным и отправили в армию. Мышечную дистрофию у парня не заметили ни в областной призывной комиссии, ни в медицинской роте.

Впоследствии парня все-таки досрочно уволили со службы, а войсковая часть потребовала через суд, чтобы Пружанский райисполком возместил ущерба за «бракованного» срочника – всего 923,17 рубля. Именно столько было потрачено на одежду, питание, денежное довольствие, боевую подготовку и лечение призывника.

Также местным властям нужно будет выплатить еще 637,5 руб. госпошлины.