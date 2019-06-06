Должностные лица, которые применили силу против дронов-нарушителей, освобождаются от обязанности по возмещению их владельцам материального вреда.

Новшества прописаны в Указе Президента Беларуси № 215 «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов», подписанном 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

В соответствии с документом, военнослужащие (сотрудники) воинских формирований и органов внутренних дел, а также работники военизированной охраны наделяются полномочиями на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники в отношении авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов, совершающих полет в нарушение установленного порядка, в целях пресечения их полета путем принуждения к посадке, повреждения или уничтожения.

Как отметили в пресс-службе, такие полномочия предоставлены для борьбы с незаконным использованием беспилотных аппаратов в запретных зонах и зонах, запрещенных для использования авиамоделей.

Указом также предусмотрено освобождение должностных лиц, применивших физическую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику при правомерном воздействии на авиамодели и беспилотные аппараты, нарушающие порядок использования воздушного пространства, от обязанности по возмещению их собственникам (владельцам) вреда, связанного с повреждением или уничтожением этих летательных аппаратов.

В настоящее время в воздушном пространстве Беларуси установлены зоны, запрещенные для использования авиамоделей и запретные зоны для полетов воздушных судов. Как акцентировали в пресс-службе, мировой опыт показывает, что единственный эффективный способ обеспечения безопасности в случае несанкционированных полетов в таких зонах — непосредственное воздействие на подобные летательные аппараты.

Дополнительно

Запретные зоны — это воздушное пространство над территориями (объектами), имеющими важное значение для безопасности государства (места нахождения охраняемых лиц, арсеналы (базы) с боеприпасами и вооружением, предприятия нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, Белорусская АЭС и другие). Полет любых воздушных судов, в том числе и беспилотных аппаратов, в данных зонах осуществляется по специальному разрешению.