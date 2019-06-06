В Киеве 6 июня неизвестный сообщил о заминировании более чем 20 разных объектов. Среди них – детские садики, кафе и больницы.

В частности, эвакуация проводится из психиатрической больницы, детской клинической больницы №3, наркологической клиники и больницы скорой медицинской помощи, сообщили в группе «Киев Оперативный» в Facebook.

Сообщение о минировании пришло на электронную почту департамента патрульной полиции. В список попали:

ТРЦ Lavina, Globus, Skymall, Artmall;

детские садики «Теремок», «Незабудка», «Елочка», «Родничек», «Сказочный городок», «Рассвет»;

медицинские учреждения на ул. Кирилловская, 103, Волынская, 21, Демеевская, 5А, Братиславская, 3, Коновальца, 34А;

«Киевская перепичка», «Шаурма у Самира», блинная и кафе «Ярослава»;

гипермаркеты «Эпицентр», «Ашан», АТБ, Fozzy и «Мегамаркет».

5 июня из-за ложного минирования эвакуировали сеть McDonald’s и Институт рака. Больных вывозили прямо на каталках.

А 29 мая неизвестные заявили о минировании нескольких крупных ТРЦ. Посетителей и сотрудников эвакуировали из шести торговых центров.

До этого преступники сообщили о минировании аэропорта «Киев» («Жуляны»), ТРЦ «Квадрат» на Воскресенке, ТЦ «Детский Мир», супермаркетов АТБ, «Варус» и «Фоззи».

Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.