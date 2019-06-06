Оценка ущерба и размера компенсаций из-за форс-мажора на экспортном нефтепроводе «Дружба» будет идти в течение лета, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

«Мы подготовили комплекс изменений в нормативную базу, которые ужесточают контроль за поступлением нефти в трубопроводы. У нас есть поручения подготовить их в кратчайшие сроки, это касается не только Минэнерго, различных ведомств. Сделаем это в течение ближайших месяцев», — сказал он.

Говоря о сумме ущерба, министр отметил: «Сейчас бы дополнительных цифр не называл, идет работа с потребителями, с «Транснефтью», это коммерческие вопросы. Мы будем понимать это более точно уже после того, как пройдет обсуждение между компаниями».

По его словам, скорее всего, в течение лета это станет известно. «Скорее всего, да», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

«Это предмет переговоров между компаниями. В соответствии с заключенными договорами, есть определенные статьи, касающиеся штрафов или неисполнения договоренностей», — пояснил министр.