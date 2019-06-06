Леонид Кучма хочет прописать в соглашении по тишине на Донбассе «не стрелять в ответ», а также ввести запрет на обстрел гражданских объектов.

При составлении соглашения о введении в районе боевых действий в Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня. Такое заявление сделал глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Минске 5 июня, передает пресс-служба президента.

«Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого «режима тишины». Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы 19 числа их утвердим», — подчеркнул Кучма.