Независимая австралийская аналитическая группа Breakthrough — National Centre for Climate Restoration, занимающаяся проблемами глобального изменения климата с 2014 года и включающая в себя крупных ученых, политиков и общественных деятелей, опубликовала пугающий отчет, в котором говорится о ближайших перспективах человечества на ближайшие 30 лет.

По мнению авторов доклада, мы, как цивилизация, стоим на пороге саморазрушения, точкой невозврата для которого называется 2050 год. Организация называет единственной возможностью избежать такого жуткой перспективы для будущего всего человечества всеобщую мобилизацию для борьбы с изменением климата на планете.

Неужели все так плохо?

Ключевым автором доклада выступил бывший министр обороны Австралии, адмирал в отставке Крис Барри, являющийся активным защитником природы. По его мнению, изменения климата уже к середине этого столетия могут иметь «крайне серьезные последствия» для безопасности, которые не только весьма вероятны, но и трудно прогнозируются, поскольку человечество за последние тысячи лет не переживало ничего подобного по масштабам.

Согласно оценке, продолжение существующих трендов глобального потепления вызовет повышение средней температуры на 3 градуса Цельсия, после чего изменения станут уже необратимы. Это приведет к ускорению распада ключевых экосистем, «включая системы коралловых рифов, тропических лесов Амазонки и Арктику», отмечается в докладе.

Результаты будут разрушительными. Более миллиарда человек будут вынуждены переселиться из непригодных для жизни условий, а два миллиарда жителей планеты столкнутся с нехваткой водоснабжения. Сельское хозяйство в пока еще плодотворных субтропических регионах станет невозможным, а объемы поставок продуктов питания по всему миру серьезно сократятся по всему миру.

К чему приведет глобальное потепление?

По мнению авторов доклада, точка невозврата практически пройдена и сегодня мы стремительно движемся к разрушению нормальной биосферы, а вместе с ней — и государств, и привычного порядка международных отношений.

«Даже при повышении глобальной температуры на 2 градуса Цельсия может появиться необходимость в переселении более чем миллиарда человек, а при менее благоприятных сценариях масштабы разрушений оказываются за пределами наших возможностей прогнозирования. Возможно речь будет идти уже о полном конце цивилизации», — отмечается в докладе.

Как бороться с глобальным потеплением?

Единственным способом ослабить катастрофу может стать глобальная мобилизация усилий всего мирового сообщества, направленных на борьбу с глобальным потеплением. Авторы приводят в качестве аналогии то, что происходило в годы Второй мировой войны. Только в этом случае речь идет о борьбе против повышения выбросов парниковых газов в атмосферу планеты и восстановлении климата Земли.