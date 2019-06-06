Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало на своем сайте документы, связанные с исследованием образцов, которые могли принадлежать снежному человеку. Из них следует, что ведомство в 1970-е годы всерьез занималось изучением этого вопроса.

В 1976 году директор информационного центра, изучавшего возможность существования йети, Питер Берн попросил сотрудников лаборатории ФБР провести анализ 15 неопределенных образцов волос и ткани. Как отмечает Yahoo News, письмо Бирна было направлено после обнародованного в 1975 году доклада, в котором упоминались исследования лаборатории ФБР, проведенные «в связи с возможным существованием снежного человека». Ведомство согласилось в порядке исключения изучить их «в интересах научного исследования».

«Волосы, которые вы недавно отправили в лабораторию ФБР от лица информационного центра и выставки йети были исследованы с помощью микроскопии проходящего и падающего света… В результате этих анализов было сделано заключение, что происхождение волос относится к семейству оленевых», — говорится в письме ассистента директора отдела научного и технического обслуживания ФБР Джея Кокрана.

Телеканал CNBC отмечает, что это первый случай, когда ФБР проводило анализ образцов волос, чтобы определить, принадлежат ли они снежному человеку. Ведомство действовало достаточно быстро: письмо от Берна датировано декабрем 1976 года, а ответ о результатах исследования — мартом 1977-го.

93-летний Берн заявил телеканалу, что все еще надеется доказать существование снежного человека. По его словам, за последние 50 лет он обнаружил две или три цепочки следов йети в Гималаях. Судя по следам, у снежного человека по пять пальцев на ногах. В то же время Берн признал, что они могли принадлежать индийским садху — святым, отрекшимся от мира и материальных наслаждений.

Впервые обнаружить и сфотографировать следы якобы снежного человека удалось в 1950-х годах британскому исследователю Эрику Шиптону, который искал новый для альпинистов путь к вершине Эвереста. Его снимки вызвали интерес, после этого альпинисты и ученые начали рассказывать и о своем опыте встречи с йети. Но реальных доказательств тому до сих пор не представлено.

Впрочем, сообщения об обнаружении бигфута и других диковинных существ будоражат СМИ с завидным постоянством. Так, весной этого года группа военных альпинистов из Индии якобы обнаружила доказательства существования снежного человека недалеко от природного заповедника Макалу в восточной зоне Гималаев.

Поразительная находка была сделана 9 апреля на высоте более 3500 метров — на снегу альпинисты нашли многочисленные глубокие следы ног размером 81 с лишним сантиметров в длину и 38 сантиметров в ширину. Некоторые фотоснимки следов снежного человека опубликовала газета Times of India, особо подчеркнув, что это вовсе не шутка и не розыгрыш.

Поиски йети в Гималаях не бесполезны: например, данная работа помогла ученым лучше разобраться в истории эволюции азиатских медведей, шерсть которых первоначально принимали за шерсть снежного человека.

В России легенда о снежном человеке стала ключевым элементом пиар-кампании по продвижению Кемеровской области как туристического центра Сибири. Администрация региона распространила информацию, что в Горной Шории на юге Кузбасса в районе Азасской пещеры охотники видели существ, похожих на йети, туда организовывались экспедиции.