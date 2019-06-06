Говорят, что уровень задала Анна Нетребко – раньше так богато на сцену для выступления классические певицы не одевались. Но оперная дива номер один не скупится на шикарные наряды, и публика, ею быстро воспитанная, уже вошла во вкус: нам теперь хочется получать усладу не только для ушей, но и для глаз. Да и то сказать, человека красит одежда. Как почти не шутил Марк Твен: «Голые люди имеют

крайне малое влияние в обществе, а то и совсем никакого».

Сольный концерт двух прекрасных белорусских певиц Анастасии Москвиной и Оксаны Волковой прошел в Большом театре с грандиозным успехом. Их вокальное мастерство безупречно. Но ведь, прямо скажем, у женщин и одежды были под стать! Чувствовалось, что этот вопрос они не пустили на самотек, их роскошные платья на сцене сочетались по цвету. Да и музыкальному материалу, который они исполняли, тонко соответствовали. Если Оксана была в кофейно-розовом, то Анастасия рядом – в изумрудном. Если Москвина мерцала в смоляном, то Волкова не терялась рядом с ней, потому что была в алом. Это было пиршество для глаз! А ведь еще какие голоса, какие дуэты…

Концерт собрал полный зал, от криков «Браво!» колыхалась люстра, букеты от публики выпадали из рук певиц – не удержать. Поэтому когда генеральный директор Большого театра Владимир Павлович Гридюшко пришел после концерта к солисткам за кулисы, то от полноты чувств он был лапидарен. «Мировой уровень! Поздравляю!» – только и смог вымолвить грозный руководитель.

Певицы не остались в долгу: «А вам, Владимир Павлович, спасибо за платья!» Оказывается, театр взял на себя издержки по изготовлению нарядов для выдающихся солисток. Это уже по-европейски. Что ж, театр – Большой, и расходы у него немалые. Кстати, слышала, что театральный директорский корпус Минска завидует способностям топ-менеджера Гридюшко зарабатывать средства для своего дома искусства. Весь сезон в белорусский Большой едут гастролеры. Ну, тайны здесь нет. Просто кто на что учился.