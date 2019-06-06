Белорусская железная дорога с 3 июня упростила процесс покупки электронных билетов на своем сайте, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

«Теперь электронная регистрация выполняется автоматически после оплаты заказа для поездов, на которые доступна эта услуга (у поезда (вагона) на сайте должен быть признак «ЭР»). При вводе данных сейчас не надо ставить галочку в соответствующем поле формы «Электронная регистрация», — пояснили в пресс-центре.

В БЖД пассажирам рекомендуют обязательно проверять наличие признака электронной регистрации в разделе «Личный кабинет». Если соответствующей отметки нет, билет оформляется в билетной кассе Белорусской железной дороги.

«В настоящее время электронная регистрация не осуществляется на поезда, курсирующие в сообщении с Украиной, а также на отдельные поезда и беспересадочные вагоны, следующие в сообщении с другими государствами», — отметили в БЖД. Предоставление услуги электронной регистрации на международные пассажирские поезда осуществляется с учетом технической возможности и национального законодательства участников перевозочного процесса.

В пресс-центре напомнили, что купить билеты на сайте Белорусской железной дороги можно двумя способами: с последующим оформлением их на бланке в билетной кассе и электронной регистрацией, которая позволяет ехать в поезде в соответствии с оплаченным через интернет заказом без оформления билета в кассе.

По данным БЖД, с электронной регистрацией сегодня оформляется 87% билетов, покупаемых на сайте.