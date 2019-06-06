Белорусы смогут совершать бесконтактные платежи не только смартфонами и умными часами, но и платежными кольцами.

В частности, новую технологию запускают «МТБанк» и платежная система Visa. Об этом сообщили в банке, пишет belmir.by.

По словам директора по розничному бизнесу «МТБанка» Никиты Козырева, платежное кольцо Visa – новый шаг в развитии бесконтактных платежей и уникальный гаджет, созданный на стыке технологий, финансов и пользовательского опыта.

Кольцо уже было запущено в Украине и России, а теперь станет доступно и белорусам.

— Мы приняли решение, что поддержим инициативу Visa в нашем регионе, потому что видим, насколько продвинутыми стали белорусы. Мы верим, что с помощью платежных колец сможем подарить новый впечатляющий опыт людям, которые любят технологичные новинки и гаджеты, – сказал Козырев.

Чтобы совершать оплату с помощью кольца, нужно просто поднести его к терминалу с возможностью приема бесконтактных платежей – операция будет выполнена автоматически. Для совершения оплаты не понадобится ни карточка, ни смартфон.

Платежи базируются, как и в случае с традиционной банковской картой, на специальном чип-модуле, поддерживающем бесконтактную связь.

Если кольцо будет случайно утеряно, то заблокировать доступ к счету можно в считаные секунды, как и банковскую карточку.

Платежное кольцо создано с учетом последних тенденций в разработке гаджетов. С ним можно нырять на глубину до 50 метров, оно не повреждается при падении, не требует подзарядки и работает полностью автономно. Платежный аксессуар представлен в двух цветах – черном и белом.

Платежные кольца Visa станут доступны белорусам в июле. Их стоимость пока не анонсируется. Однако уже сейчас известно, что «МТБанк» планирует разыграть 50 колец среди своих клиентов.