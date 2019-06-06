5 июня во время концерта в одном из санаториев погиб белорусский певец Леонардо (Leo Nardo) – его ударило током.

Об этом сообщила «Комсомольская правда». Трагический инцидент произошел в санатории под Рогачевом (Гомельская область), где певец выступал на презентации будущего концерта.

Предположительно, певца ударило током, когда он взял микрофон. Мужчина потерял сознание и перестал дышать. Около получаса медики скорой пытались его реанимировать, но не спасли.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Коллеги, которые были с певцом в санатории, говорят, что никаких технических сбоев не было.

Настоящее имя исполнителя – Василий Бущик. Ему было 35 лет.

Leo Nardo выступал как сольно, так и с другими артистами: в театре песни Ирины Дорофеевой, с Анастасией Тихонович и Аленой Ланской.

Также певец принимал участие в концертах благотворительного фонда «Спирос» имени Александра Тихановича в детских домах, интернатах, хосписах.

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