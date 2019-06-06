Снижение цен может привести к негативным последствиям для экономики страны, банкротству НПЗ и проблемам с занятостью населения.
Об этом проинформировала пресс-служба концерна. Также в ведомстве отметили, что в концерн стали поступать обращения граждан, которые интересовались вопросом ценообразования на топливо.
Поступали предложения и о снижении цены на топливо до уровня начала 2018 года. В пресс-службе подчеркивают, что «Белнефтехим» устанавливает предельные максимальные цены на нефтепродукты.
При этом сети АЗС имеют право продавать топливо по более низким ценам и устанавливать любые скидки.
В «Белнефтехиме» объяснили, что цена должна обеспечивать покрытие экономически обоснованных затрат производителя, предусматривает получение запланированной прибыли, которая будет способствовать расширению производства.
Если топливо не реализуется дешевле предельной цены, соответственно, оно продается с минимальной маржой.
Себестоимость белорусского топлива напрямую зависит от мировых цен и курса белорусского рубля.
В концерне подчеркнули, что расходы населения страны на топливо не превышают другие значимые расходы граждан.