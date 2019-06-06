В честь 75-летия освобождения Беларуси от гитлеровских войск готовится амнистия. Проект сейчас проходит согласование.

6 июня министр внутренних дел Игорь Шуневич сообщил про подготовку закона об амнистии. Этап согласования вскоре завершится. После изучения документа заинтересованные органы выскажут свое мнение.

Проект об амнистии может коснуться 6,5 тыс. человек. Ожидается освобождение более 2 тыс. человек.

Амнистия коснется родителей-одиночек, ликвидаторов последствий катастрофы на ЧАЭС, инвалидов, беременных женщин, лиц, совершивших преступление впервые.

В то же время под амнистию не подпадут коррупционеры и убийцы, а также лица, совершившие особо тяжкие преступления.

Проект об амнистии в конце февраля поручил разработать глава государства.