В отделение банка города Бреста обратился мужчина, 1992 г.р., который с целью осуществления валютно-обменных операций предъявил купюру достоинством 50 долларов.

Банкнота вызвала сомнение в подлинности у сотрудника банка, о чем она незамедлительно проинформировала правоохранительные органы. Как пояснил задержанный, данную купюру он получил при обмене денег на территории Украины и о том, что она может быть поддельная не догадывался. С целью установления подлинности банкноты была назначена экспертиза.

Согласно выводам эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз исследуемый денежный билет номиналом 50 долларов является 5-долларовой банкнотой, в которую внесены изменения путем наклеивания цифры «0», а также изменения текстов и изображений.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК Республики Беларусь.

С целью обезопасить граждан от получения фальшивой валюты, в том числе из-за границы, рекомендуется обменивать банкноты только в официальных обменных пунктах, в банках и не приобретать денежные билеты с рук.

Татьяна Коток, официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.