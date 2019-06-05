Всемирный банк прогнозирует замедление роста ВВП Беларуси

Восстановление экономики Беларуси замедляется из-за низкого роста производительности и ухудшения внешних условий. Об этом говорится в июньском обзоре Всемирного банка для нашей страны.

Эксперты данной международной организации ожидают рост белорусского ВВП в 2019 году на 1,8 процента, в 2020-м – на 1,3 процента, в 2021-м – на 1,2 процента.

Прогнозируемые среднесрочные темпы роста остаются невысокими, что обусловлено сочетанием структурной негибкости белорусской экономики и стагнации на традиционных рынках экспорта продукции обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, говорится в пресс-релизе к обзору.

Хотя макропоказатели, такие как инфляция и дефицит счета текущих операций, сейчас намного лучше, чем в предыдущие годы, рост госдолга, деноминированного главным образом в валюте, а также неясность с компенсацией за «налоговый маневр» России и развития торговых отношений двух стран создают риски для экономического развития.

«Важно укреплять конкурентоспособность и, тем самым, наращивать объемы экспорта и расширять его географию», – отметил Алекс Кремер, глава представительства Всемирного банка в Республике Беларусь.

По его словам, дальнейшее совершенствование деловой среды и активизация реструктуризации предприятий, особенно государственных, могли бы поспособствовать инновационной и экспортной деятельности производителей. Иначе единственным способом решить проблему госдолга станет сокращение бюджетных расходов и повышение налогов.

В тематической записке к «Экономическому обзору» подчеркивается необходимость укрепления системы социальной защиты в отношении наиболее уязвимых социальных групп, поддержания уровня жизни населения, а также помощи людям при смене работы. Ключевая рекомендация – увеличивать долю расходов на социальную помощь, направленную на поддержку людей с низким уровнем доходов.

«Беларусь достигла значительных успехов в сокращении бедности в период «высокого роста» в 2003-13 годах. Но в условиях замедления роста в долгосрочной перспективе меры по поддержанию социальной стабильности и предотвращению роста бедности становятся более актуальными, чем когда-либо прежде», – сказал Нитин Умапати, старший экономист Всемирного банка.

По его словам, одним из недостатков существующей системы соцзащиты является то, что многие работающие малообеспеченные домашние хозяйства не могут воспользоваться поддержкой, предоставляемой в рамках существующих программ, основанных на критериях проверки нуждаемости.

Эту проблему можно решить за счет расширения охвата и размеров ежемесячных выплат программы государственной адресной помощи (ГАСП).

Для справки

С тех пор, как Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году, банк предоставил стране кредитные ресурсы на 1,7 млрд долларов. Кроме того, на реализацию различных программ, в том числе с участием организаций гражданского общества, предоставлены гранты в объеме 31 млн долларов.

На данный момент инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает восемь проектов на общую сумму 890 млн долларов.