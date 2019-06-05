Доверие и снятие барьеров – ключевые условия стабильности в регионе «Восточного партнерства».

Об этом в ходе прошедшего вчера в Минске экспертного семинара «10 лет «Восточному партнерству»: итоги и перспективы» заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Семинар был организован Советом по международным отношениям «Минский диалог».

Ключевая пятилетка

По его Владимира Макея, Беларусь предпочла бы, чтобы «Восточное партнерство» было сугубо техническим проектом «без всякой политики». Однако это нереально, так как «Восточное партнерство» сложилось не в вакууме, а в условиях сложившегося соотношения сил.

При этом, на взгляд министра, сегодня нет смысла говорить о результатах работы «Восточного партнерства» применительно к Беларуси и другим странам, так как об этом уже сказано немало. Но в контексте отношений Беларуси с Западом и Востоком, а также перспектив «Восточного партнерства» как фактора региональной геополитики, по словам Владимира Макея, первостепенное значение имеют не все десять лет действия инициативы, а лишь последние пять, начиная с 2014 года.

«Именно тогда конфликт между восточной и западной «ориентациями» в нашем регионе – абсолютно, на наш взгляд, надуманный, искусственный и во многом привнесенный извне – вылился в кризис в Украине, который, к сожалению, мы не можем преодолеть до сих пор», — отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

По его словам, подписание соглашений об ассоциации с тремя соседями ЕС и вспышка военных действий в Донбассе привели к корректировке логики «Восточного партнерства». Теперь оно стало в большей степени ориентировано на укрепление суверенитета и стимулирование экономического развития каждой из стран-участниц сообразно его индивидуальным предпочтениям.

Конкретные экономические задачи

Однако, как подчеркнул министр, в целом первые 10 лет «Восточного партнерства» преподали один важный урок: все, что мы делаем, должно быть ясно и понятно не только политикам, но и простым гражданам.

«Поэтому задачи «Восточного партнерства» на очередное десятилетие должны быть максимально конкретными, во всяком случае, белорусская сторона придерживается такой позиции: например, утроить экспорт из стран-партнеров в ЕС и приток европейских инвестиций в эти страны, удвоить число рабочих мест, создаваемых ЕС в странах-партнерах, реализовать по крайней мере один проект по энергоэффективности в каждом крупном городе стран «Восточного партнерства» и так далее. Возможно, имело бы смысл учредить специальное «окно» в Европейском инвестиционном банке, если бы это упростило доступ стран-членов инициативы к соответствующим кредитам», — сказал Владимир Макей.

Таким образом, он вновь обратил внимание лишь на экономический аспект развития сотрудничества в рамках «Восточного партнерства».

За сильную Европу!

В то же время Владимир Макей затронул и большую политику, отметив, что путь биполярного противостояния, разграничения «сфер влияния» и блокового мышления – это тупиковый путь.

«Доверие и снятие барьеров – это ключевые факторы стабильности в нашем регионе. Поэтому Беларусь выступает за сильную и единую Европу, а также устойчивое евразийско-атлантическое партнерство, в том числе, в военно-политической сфере», — сообщил министр.

Он также поделился планами, согласно которым, осенью нынешнего года совместно с Европейской службой внешних действий планируется провести в Минске официальное мероприятие высокого уровня по случаю 10-летия «Восточного партнерства». А в перспективе Беларусь надеется принять у себя и очередной саммит «Восточного партнерства».

Владимир Макей также заверил, что наша страна остается приверженной данной инициативе, заинтересована в развитии самых тесных связей с ЕС и в рамках «Восточного партнерства», и за этими рамками. «Можете быть уверены, что мы всегда будем надежным партнером для ЕС», — подчеркнул министр.