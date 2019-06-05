По предварительной информации, в одном из многоэтажных домов улицы Орджоникидзе г. Барановичи убили молодую женщину. Тело погибшей обнаружили в квартире 4 июня.

В тот день после обеда с жильцами дома работала милиция. По словам одного из них, убийство произошло в квартире на пятом этаже, где проживали муж с женой и 4-летним ребенком.

Что именно случилось накануне, никто точно сказать не смог. Известно только, что в понедельник, 3 июня, супруги решили отвезти ребенка к родителям мужа. А во вторник маме девушки позвонили и сообщили, что та не вышла на работу (погибшая работала воспитателем в одном из детских садов города).

Женщина забеспокоилась, начала звонить дочери на мобильный, но та не брала трубку.

Тело погибшей обнаружили в одной из комнат на полу около дивана, муж тоже лежал рядом. Женщина была мертва, а мужчина жив, но без сознания. В области шеи и грудной клетки у него обнаружили несколько резаных ран.

По одной из версий, мужчина убил свою жену, а затем пытался покончить жизнь самоубийством. 33-летнего горожанина госпитализировали в реанимационное отделение Барановичской городской больницы. Погибшей женщине, по словам ее знакомых, в этом году должно было исполниться 30 лет. Был ли в тот трагический день в квартире еще кто-то, никто из соседей сказать не смог. Шума из квартиры никто не слышал.

– Они вообще, можно сказать, не сильно приметными были. Его мы здесь видели очень редко, поскольку он часто уезжал на заработки, а ее постоянно встречали во дворе, она с сыном гуляла, – рассказали в доме. – Семья совершенно обычная, никого из них никогда мы не видели выпившими, она в его отсутствие никаких компаний не приводила. Ее даже с подругами какими-нибудь никто не видел ‒ везде только с ребенком. Говорили, вроде, что в последнее время они ругались, но что до такого дойти может, никто не предполагал.

Ребенок, по словам соседей, до сих пор находится у родителей мужчины. Но после всего случившегося забрать его к себе и воспитывать намерены родители погибшей женщины.