«Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности», – заявил Александр Лукашенко на недавнем совещании по организации и проведению предстоящих выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания.

«Ха-ха!» три раза. Шутка для блондинок.

Потому что Центризбирком уже анонсировал главные новшества избирательной кампании.

Первое: выборы станут более комфортными.

Каждая участковая избирательная комиссия обязана будет оборудовать не только кабинки для голосования, но и сидячие места для голосования. Даже если на избирательном участке нет инвалидов-«колясочников», считается, что посидеть с избирательным бюллетенем захотят бабушки и дедушки. Редко ведь представляется такая возможность.

Второе: Про кандидатов в депутаты мы будем знать немного больше, потому что ЦИК решил на своих плакатах расширить информацию о них. Сам кандидат написать про себя то, что считает нужным, по-прежнему не может. Но Центризбирком на пару лишних предложений расщедрится.

Третье. Теперь во время выборов мы будем значительно чаще видеть женские лица. Потому что теперь и глава ЦИК, и секретарь ЦИК – дамы. Место умершего Николая Лозовика заняла Елена Дмухайло, ранее работавшая тут же, но на вторых ролях.

Вот, собственно, и все. А как будут считаться голоса? А кто будет считать голоса? А смогут ли наблюдатели фиксировать на фото и видео нарушения, если такие заметят?

«Ха-ха!» три раза.

Как сообщила все та же Елена Дмухайло, «нет никаких оснований» в первую очередь включать в состав избирательных комиссий представителей партий и кандидатов. Ну а что касается фото- и видеосъемки, то, по ее же словам, участковым комиссиям в таких случаях рекомендовано разрешить «сделать один-два снимка с того места, где наблюдатели никому не мешают».

Где наблюдатели не помешают? Правильно, там где они будут видеть только спины и окорока колдующих над бюллетенями членов комиссий, а еще кадки, вазы, горшки с цветами, ленты, шарики, плюмаж так называемого народного голосования, но только не его правдивые итоги.

Поэтому да, про честные и справедливые выборы Лукашенко, конечно, пошутил. По-моему, даже не для белорусских, а исключительно для европейских блондинок.