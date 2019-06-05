К ведомству выдвигались претензии, связанные с недобросовестным выполнением служебных обязанностей. По мнению матерей, меры по профилактике наркоторговли проводились в недостаточном объеме.

Кроме того, правоохранители не вели должным образом работу в учреждениях образования. В иске было указано, что не проводились мероприятия, необходимые для предупреждения преступлений, которые связаны с оборотом запрещенных веществ. В качестве истиц выступали три женщины, сыновей который в прошлом году приговорили к наказанию в виде лишения свободы на 10 лет за распространение наркотиков. Учитывая, что сейчас они не могут нормально жить и трудиться, матери оценили нанесенный им моральный вред в 100 тысяч рублей каждая.