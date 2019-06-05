Последние сообщения о ложных минированиях в Беларуси поступали из-за рубежа. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает БЕЛТА.

Министр констатировал, что пока милиции не удалось задержать злоумышленников. «С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом, — сказал он. — Мы знаем, где находятся сервера». Правоохранители располагают соответствующими доказательствами.

Игорь Шуневич обратил внимание, что в Беларуси лжеминеры практически всегда задерживались. «Иностранцев, к сожалению, не смогли ни просчитать, ни задержать. Дело будущего», — добавил министр.

Правоохранители выработали алгоритм реагирования на подобные сообщения. «Объекты, которые в том числе будут задействованы на II Европейских играх, мы берем под круглосуточную охрану. Заранее проверяем их с помощью пиротехнических, саперных групп, служебных животных, специальной аппаратуры. С учетом этого, думаю, если появятся какие-то сообщения, они не внесут сумятицы в организацию спортивных мероприятий. В любом случае реагировать будем», — отметил Игорь Шуневич.