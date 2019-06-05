Forbes оценил состояние Рианны в $600 млн. Это делает ее самой богатой женщиной в мировой музыкальной индустрии.

Основную часть своего состояния Рианна заработала не музыкой, а благодаря партнерству с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton — главным игроком на рынке люксовых товаров, возглавляемым миллиардером Бернаром Арно. Арно и его семья занимают четвертое место в списке Forbes c состоянием $76 млрд.

Рианне и LVMH принадлежит бренд косметики Fenty Beauty. Его продукция начала продаваться в сентябре 2017 года в магазинах Sephora, также принадлежащих LVMH, и через сервис FentyBeauty.com. За первые несколько недель продаж бренд Fenty Beauty заработал около $100 млн. Значительную роль в этом сыграла возможность рекламировать косметику через Instagram-аккаунт Рианны, на который подписан 71 млн человек. За прошлый год Fenty Beauty заработала около $570 млн. LVMH, по данным Forbes, владеет 50% компании, тогда как Рианне принадлежат 15%. Представитель певицы не согласился с этими данными, но отказался предоставить другие.

Рианна также владеет линией нижнего белья Savage X Fenty совместно с американской компанией TechStyle Fashion Group. Помимо этого, она зарабатывает миллионы долларов на выступлениях и выпущенных альбомах, пишет Forbes.

В мае LVMH и Рианна открыли модный дом Fenty, который занимается продажей дорогой одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий. «Они [LVMH] сделали мне предложение. И я не стала сомневаться, потому что LVMH – настоящая машина, — рассказывала Рианна The New York Times Style Magazine в середине мая. — Бернар Арно был настроен очень оптимистично, он доверяет моему видению».

Линия одежды Fenty предлагает широкий выбор размеров, поддерживая идею инклюзивности, ключевую и для Fenty Beauty. Fenty стала первым модным домом, открытым LVMH за последние 30 лет.

«То, что Fenty Beauty сделала с бьюти-индустрией, Fenty сделает с индустрией моды, — считает Стефани Виссинк, аналитик компании Jeffries. — Компания повысит планку того, как нужно строить инклюзивный, изменяющий правила игры, глобальный и культовый бренд».

По размеру состояния Рианна обошла Мадонну ($570 млн), Селин Дион ($450 млн) и Бейонсе ($400 млн).