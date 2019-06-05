Подготовка офицеров по новой для белорусской армии специальности «Организация связи с общественностью» будет организована на военных факультетах БГУ (Минск), ВГУ (Витебск) и ГрГУ (Гродно), сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Министерства обороны.

Данная военно-учетная специальность (код 808800) включена в обновленный перечень специальностей для обучения по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса на военных кафедрах или военных факультетах учреждений среднего специального образования и учреждений высшего образования, утвержденный постановлением Минобороны от 11 мая 2019 года № 7. Документ вступил в силу с 1 июня.

Информации о том, когда указанные вузы начнут осуществлять набор студентов на новую специальность, пока нет.